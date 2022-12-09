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22:00, 9 декабря 2022Бывший СССР

Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины и в двух подконтрольных Киеву районах

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

По информации ведомства, сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

Ранее сообщалось о воздушной тревоге в четырех областях на востоке и севере Украины. Сигнал тревоги прозвучал в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях страны, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Марина Совина
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