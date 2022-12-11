В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

В Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

В трех областях Украины — Черниговской, Сумской, Харьковской — объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации республики.

Накануне, 10 декабря, в Харьковской области уже была объявлена тревога. Помимо этого, предупреждающие сигналы прозвучали в еще двух областях республики — Полтавской и Днепропетровской.

До этого, 9 декабря, воздушная тревога была объявлена в шести регионах Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей. По информации ведомства, сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.

8 декабря взрывы были слышны в Харькове и Кривом Роге. 7 декабря взрывы произошли в Днепре.