Минобороны отчиталось об уничтожении 100 солдат ВСУ на купянском направлении

Спикер МО России Конашенков заявил об уничтожении 100 солдат ВСУ на купянском направлении

Российские войска уничтожили до ста солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам отчитался официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, столь большое число военнослужащих ВСУ было уничтожено при артиллерийском ударе по скоплению живой силы в районе нескольких населенных пунктов.

Конашенков сообщил, что удары наносились в районе сел Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области Украины и населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике.

Кроме живой силы противника российские войска уничтожили и несколько единиц техники — один бронетранспортер, одну боевую бронированную машину и шесть пикапов.

Ранее Минобороны показало кадры применения «арктического» ЗРК в ходе спецоперации.