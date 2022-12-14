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14:47, 14 декабря 2022Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении 100 солдат ВСУ на купянском направлении

Спикер МО России Конашенков заявил об уничтожении 100 солдат ВСУ на купянском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Российские войска уничтожили до ста солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам отчитался официальный спикер Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, столь большое число военнослужащих ВСУ было уничтожено при артиллерийском ударе по скоплению живой силы в районе нескольких населенных пунктов.

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Конашенков сообщил, что удары наносились в районе сел Синьковка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области Украины и населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике.

Кроме живой силы противника российские войска уничтожили и несколько единиц техники — один бронетранспортер, одну боевую бронированную машину и шесть пикапов.

Ранее Минобороны показало кадры применения «арктического» ЗРК в ходе спецоперации.

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Марк Леонов
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