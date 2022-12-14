Минобороны показало кадры применения «арктического» ЗРК в ходе спецоперации

Минобороны России показало кадры применения «арктического» комплекса ПВО «Тор-М2ДТ»

Российские войска в ходе специальной военной операции применяют зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2ДТ» на шасси транспортеров, созданных для работы в сложных условиях Арктики и Антарктики. Соответствующие кадры показало Минобороны России.

«Подразделения противовоздушной обороны ЮВО круглосуточно выполняют задачи боевого дежурства по охране воздушного пространства в зоне ответственности от авиационных и ракетных ударов», — отметили в сообщении.

Комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Тор-М2» предназначен для поражения самолетов, вертолетов, управляемых ракет, бомб и беспилотников. Комплекс несет 16 ракет. Вариант «Тор-М2ДТ» построен на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.

В октябре источник РИА Новости сообщил, что в России разрабатывают реактивную систему залпового огня для арктических подразделений. Машину построят на шасси тягача ДТ-30.

В сентябре в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) сообщили, что в рамках гособоронзаказа ВВО получил партию новых ЗРК малой дальности «Тор-М2».