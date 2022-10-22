Стало известно о разработке в России РСЗО для арктических подразделений

РИА Новости: в России начали разработку РСЗО для вооружения арктических подразделений

В России для арктических подразделений разрабатывают реактивную систему залпового огня (РСЗО). Об этом стало известно РИА Новости.

Как рассказал агентству информированный источник, разработка РСЗО ведется на базе двухзвенного тягача ДТ-30. «Фактически это будет "Град" или "Торнадо-Г" на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера», — поделился он.

По словам собеседника агентства, РСЗО является эффективным средством борьбы с различными типами наземных целей, а также с морскими десантами, так как позволяет вести плотный огонь на большой площади по подразделениям противника в момент высадки.

В июле журналист Дмитрий Литовкин сообщил, что российские комплексы противовоздушной обороны «Панцирь-С», «Тор», «Бук», а также С-300 и С-400 способны обнаружить и поразить противокорабельную крылатую ракету Harpoon.