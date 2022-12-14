Стало известно о гибели мигрантов в Ла-Манше

В Ла-Манше при крушении лодки погибли 4 мигранта, которые пытались попасть в Британию

Стало известно о гибели мигрантов при крушении лодки, на которой они пытались незаконно попасть в Великобританию по проливу Ла-Манш. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.

«После скоординированной поисково-спасательной операции, проведенной береговой охраной, мы с сожалением констатируем смерть четырех человек в результате этого инцидента», — сказано в сообщении представителя правительства.

Уточняется, что расследование продолжается, ведомство пообещало предоставить дополнительную информацию в установленном порядке.

Ранее Минобороны Соединенного Королевства предоставило о беженцах, которые прибыли в страну с начала года. В частности, более 40 тысяч мигрантов выбрали Великобританию в качестве нового места жительства.