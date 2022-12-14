Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:18, 14 декабря 2022Мир

Стало известно о гибели мигрантов в Ла-Манше

В Ла-Манше при крушении лодки погибли 4 мигранта, которые пытались попасть в Британию

Фото: Gareth Fuller / PA Images / Getty Images

Стало известно о гибели мигрантов при крушении лодки, на которой они пытались незаконно попасть в Великобританию по проливу Ла-Манш. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.

«После скоординированной поисково-спасательной операции, проведенной береговой охраной, мы с сожалением констатируем смерть четырех человек в результате этого инцидента», — сказано в сообщении представителя правительства.

Уточняется, что расследование продолжается, ведомство пообещало предоставить дополнительную информацию в установленном порядке.

Ранее Минобороны Соединенного Королевства предоставило о беженцах, которые прибыли в страну с начала года. В частности, более 40 тысяч мигрантов выбрали Великобританию в качестве нового места жительства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме объявили о готовности российской армии к наступлению
Великобритания обвинила Россию в подрыве основ безопасности в Европе
Москвичи отвернулись от ипотеки
Подрядчика Первого канала обвинили в хищении 500 миллионов рублей
В Госдуме рассказали об импортозамещении химпрома
Мужчина начал бегать в 60 лет и за один день пробежал 100 километров
Новый «Пиноккио» вошел в топ-10 фильмов Netflix в 79 странах
Белые медведи погрызли участвовавший в их подсчете российский беспилотник
Россиянин нашел труп в снегу во дворе подмосковной больницы и снял его на видео
Власти Бердянска сообщили о диверсии со стороны Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.