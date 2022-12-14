В российском регионе обнаружили больше десятка мертвых лошадей

Под Уфой с пастбища неизвестные украли 14 лошадей, их обнаружили мертвыми

В Башкирии под Уфой неизвестные украли больше десятка лошадей во время зимнего пастбища в деревне Казнаташ. Позднее их обнаружили мертвыми, пишет Telegram-канал Mash Batash.

Ухаживающий за скотом работник фермы в Казнаташе заметил пропажу 14 лошадей и пошел искать животных по следам копыт. Через некоторое время он обнаружил трупы в 20 километрах от места пропажи около деревни Михайловка.

По данным канала, восемь коней были отстреляны, еще шесть животных разделали. Общий ущерб, нанесенный агрофирме, составил полтора миллионов рублей. Злоумышленников на данный момент ищут.

Ранее в подмосковном селе Тарасково мужчина застрелил бродячую собаку, после чего привязал труп животного за трос к своей машине и увез. Действия россиянина сняли на видео неравнодушные жители и опубликовали в соцсетях.