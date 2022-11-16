Россиянин застрелил бродячую собаку, привязал труп к машине и увез
В подмосковном селе Тарасково мужчина застрелил бродячую собаку, после чего привязал труп животного за трос к своей машине и увез. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Действия россиянина сняли на видео неравнодушные жители и опубликовали в соцсетях. Прокуратура Подмосковья уже взяла происшествие на контроль.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животными»).
Ранее сообщалось, что житель Октябрьского района Оренбургской области избил свою подругу и убил двухмесячного котенка у нее на глазах.
Женщину госпитализировали в больницу со следами избиения. Фельдшер скорой помощи обратился в МВД, прибывшие на место происшествия полицейские нашли в квартире убитого котенка и задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.