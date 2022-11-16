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12:47, 16 ноября 2022Россия

Россиянин застрелил бродячую собаку, привязал труп к машине и увез

Житель Подмосковья застрелил бродячую собаку, привязал тросом труп к машине и увез

Фото: Tarikul Raana / Unsplash

В подмосковном селе Тарасково мужчина застрелил бродячую собаку, после чего привязал труп животного за трос к своей машине и увез. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

Действия россиянина сняли на видео неравнодушные жители и опубликовали в соцсетях. Прокуратура Подмосковья уже взяла происшествие на контроль.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животными»).

Ранее сообщалось, что житель Октябрьского района Оренбургской области избил свою подругу и убил двухмесячного котенка у нее на глазах.

Женщину госпитализировали в больницу со следами избиения. Фельдшер скорой помощи обратился в МВД, прибывшие на место происшествия полицейские нашли в квартире убитого котенка и задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

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Анна Щербакова
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