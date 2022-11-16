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11:21, 16 ноября 2022Россия

Россиянин избил подругу и убил котенка у нее на глазах

Житель Оренбуржья поссорился с сожительницей и убил котенка у нее на глазах

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Житель Октябрьского района Оренбургской области избил свою подругу и убил двухмесячного котенка у нее на глазах. Теперь россиянина обвиняют в жестоком обращении с животными, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, в июне 2022 года 40-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. Россиянин сильно избил женщину, а затем назло ей схватил котенка и бросил его о холодильник. После этого он ударил животное кухонным ножом. От полученных травм котенок скончался.

Женщину госпитализировали в больницу со следами избиения. Фельдшер скорой помощи обратился в МВД, прибывшие на место происшествия полицейские нашли в квартире убитого котенка и задержали злоумышленника. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Омской области убил собаку и котенка на глазах у своей семьи. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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Варвара Родикова
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