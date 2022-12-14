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04:00, 14 декабря 2022Ценности

Блогерша похудела на 66 килограммов за год и показала новую внешность

TikTok-блогерша Ингленд похудела на 66 килограммов за год и показала новую внешность

Кадр: @ERYKAENGLAND / TikTok

Блогерша Эрика Ингленд похудела на 66 килограммов за год и показала новую внешность. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка предстала в черном бюстгальтере с цветочным принтом, демонстрируя объемный живот и складки на теле. «Ты действительно думаешь, что сможешь изменить свою жизнь всего за один год?» — подписала юзерша. В завершении она позировала в кроп-топе и легинсах, которые подчеркивали ее стройную фигуру. «Меня до сих пор шокирует, что я потеряла половину своего веса», — призналась инфлюэнсерша, пояснив, что до преображения весила 132 килограмма.

Зрители поддержали Ингленд в комментариях. «Ты проделала потрясающую работу!», «Молодец!», «У нас похожее строение тел. Я весила 135 килограммов, а сейчас 120. Продолжу [похудение]», — отметили они. В свою очередь блогерша уточнила, что добилась заметной потери веса с помощью операции по шунтированию желудка, проведенной в середине 2021 года.

Ранее в декабре сообщалось, что блогерша Тереза Парент из Лонг-Бич, США, похудела на 168 килограммов и удивила зрителей новой внешностью.

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Алина Гостева
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