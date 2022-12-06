В сети удивились внешности похудевшей на 168 килограммов блогерши

Блогерша Тереза Парент похудела на 168 килограммов и удивила зрителей преображением

Блогерша Тереза Парент из Лонг-Бич, США, похудела на 168 килограммов и удивила зрителей новой внешностью. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Женщина рассказала, что ранее весила 272 килограмма, однако четыре с половиной года назад она решила заняться своим здоровьем и сбросить вес. При этом после потери значительного объема жировой ткани у американки образовалась лишняя кожа, которую она собирается удалить хирургическим путем. «Через четыре дня мне предстоит абдоминопластика, чтобы убрать кожу на моем животе, которая свисает до колен. Она причиняет мне много физической и эмоциональной боли, но я стараюсь сосредоточиться на том факте, что я борец. Я усердно работала, чтобы спасти свою жизнь, и скоро она изменится к лучшему», — заявила Парент, показав на размещенных кадрах стройное тело со складками кожи.

Пользователи сети сравнили блогершу после похудения с американской актрисой. «Тебе когда-нибудь говорили, что ты выглядишь и говоришь как Дрю Бэрримор», «Выглядишь как Дрю Бэрримор, ты совершила потрясающее преображение», «Вау, выглядишь потрясающе», — прокомментировали они.

Ранее в декабре сообщалось, что блогерша Алисса с никнеймом @lysmaff снялась в старой школьной форме после похудения на 36 килограммов.