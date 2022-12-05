Девушка похудела на 36 килограммов и примерила на камеру старую школьную форму

TikTok-блогерша Алисса снялась в старой школьной форме после похудения на 36 килограммов

Блогерша Алисса с никнеймом @lysmaff снялась в старой школьной форме после похудения на 36 килограммов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка на своей странице рассказывает о повседневной жизни, а также делится информацией о потере веса. На размещенных кадрах она примерила одежду, в которой ранее ходила на учебу. Так, юзерша предстала перед камерой в спадающей с талии объемной юбке цвета хаки. «[Чтобы ее надеть] мне не пришлось расстегивать молнию», — пояснила автор ролика.

Кроме того, блогерша дополнила образ белой футболкой, оказавшейся чересчур широкой и длинной и доходившей ей до бедер, и сменила несколько свитеров. В завершение она добавила куртку свободного кроя, размер которой также не соответствовал параметрам ее фигуры, а также туфли и шарф.

Ранее в декабре блогерша Таня Майкл из Лондона, Англия, показала внешность до и после похудения и смутила зрителей.