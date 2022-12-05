Блогерша показала внешность до и после похудения и смутила зрителей

TikTok-блогерша Таня Майкл смутила зрителей изменившейся после похудения внешностью

Блогерша Таня Майкл из Лондона, Англия, показала внешность до и после похудения и смутила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка продемонстрировала, как выглядела до преображения. Так, у нее было округлое лицо, неровная кожа и складки на теле. Затем юзерша предстала перед камерой после трансформации. Она позировала в черном облегающем платье и кроп-топе в сочетании со спортивными штанами. На размещенных кадрах видно, что у англичанки изменились фигура, овал лица, а также контур носа и бровей.

Пользователи сети высказали свое мнение о внешности Майкл в комментариях. «Ты была красива тогда и остаешься красивой до сих пор», «Разве это не разные девушки?», «Это другой человек», «Это не она», — заявили юзеры.

Ранее сообщалось, что блогерша с никнеймом @slowlysilver в течение года не окрашивала волосы и удивила зрителей внешностью и своим настоящим возрастом.