В сети удивились внешности и возрасту переставшей красить волосы блогерши

Блогерша slowlysilver не окрашивала волосы в течение года и удивила подписчиков внешностью

Блогерша с никнеймом @slowlysilver в течение года не окрашивала волосы и удивила зрителей внешностью и своим настоящим возрастом. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам 52-летней юзерши, окружающие часто говорят ей, что она выглядит на 20 лет. По этой причине героиня публикации решила провести эксперимент. Каждый месяц она снимала на камеру свои локоны, которые перестала окрашивать, желая показать их натуральный оттенок. Так, в начале видео инфлюэнсерша продемонстрировала пряди с отросшими корнями седых волос. На последнем кадре пользовательница сети предстала перед зрителями с почти полностью седыми волосами.

Подписчики оценили внешность блогерши, о чем написали в комментариях. «Девушка, вы неплохо выглядите для своих 20!», «Я надеюсь выглядеть так же красиво, как вы, когда стану старше!», «Вы сногсшибательны!» — восхитились они.

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