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02:00, 23 ноября 2022Из жизни

Молодо выглядящая бабушка рассказала о своем возрасте и удивила подписчиков

Молодо выглядящая 53-летняя бабушка из Канады рассказала о реакции людей на ее возраст

Кадр: @truly_show / TikTok

53-летняя жительница Канады по имени Лали рассказала о реакции людей, которые узнают ее возраст. Об этом сообщает The Sun.

Женщина не стесняется своего возраста и гордится тем, что выглядит гораздо моложе своих лет. Она ведет блог в социальной сети TikTok и регулярно делится с подписчиками историями из жизни. «Когда я говорю людям о своем возрасте, они в шоке», — рассказывает женщина. Многих пользователей также удивило, что Лали стала бабушкой: у нее есть 31-летняя дочь и 10-летний внук.

Женщина начала вести блог в 2020 году. «Что интересно в TikTok, так это то, что вы можете быть кем угодно», — говорит она.

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Зрители регулярно оставляют под публикациями блогерши комплименты. Сама Лали называет себя «горячей бабушкой» и считает, что заработала большое количество подписчиков благодаря своей внутренней энергии.

Ранее сообщалось, что жительница США, выглядящая моложе своих лет, раскрыла реальный возраст и вызвала восхищение поклонников. Многие подписчики женщины попросили ее раскрыть секрет молодости и предположили, что дело в хорошей генетике и любящей семье.

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Алиса Удовик
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