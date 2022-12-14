Американский полковник объяснил сигналы США Путину насчет Украины

Полковник США Макгрегор: Вашингтон сигнализирует о нежелании вести переговоры по Украине

Вашингтон сигнализирует Москве об отсутствии желания участвовать в мирном урегулировании украинского кризиса, надеясь на его завершение военным путем. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Комментируя сложившуюся ситуацию, гость канала высказал мнение о том, что США не станут сотрудничать и вести переговоры. «Они показали свою незаинтересованность в каких-либо других подходах», — заметил он, отметив, что в интересах украинских властей завершить конфликт при посредничестве Соединенных Штатов, однако Вашингтон, утверждает полковник, дал понять, что не пойдет этим путем.

По его словам, Белый дом не признает своих ошибок и тот факт, что результатом действий США стала гибель «сотен тысяч украинцев».

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что украинскому лидера Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на победу в противостоянии с Россией.