Полковник США Макгрегор: Зеленскому не на что рассчитывать, кроме как на побег в Польшу

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что украинскому лидера Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на победу в противостоянии с Россией.

По мнению офицера, российские войска не оставляют шансов Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые несут потери и испытывают дефицит топлива и боеприпасов. Макгрегор допустил, что в ближайшее время у Киева может возникнуть ситуация, что воевать будет некому.

«Зеленскому не на что рассчитывать, кроме как на возможность бежать в Польшу, по крайней мере, пока дела не станут серьезнее», — отметил он.

Ранее Дуглас Макгрегор обвинил администрацию президента Джо Байдена в нежелании говорить жителям США правду об украинском конфликте. По его мнению, фатальное ослабление Москвы, на которое рассчитывал Вашингтон, стало полной противоположностью действительности, в которой Россия нарастила военную мощь.