Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
02:04, 14 декабря 2022Среда обитания

В Европе захотели ослабить требования к спасению планеты

Reuters: страны Европы захотели ослабить ограничение Евросоюза на выбросы метана

Фото: Charles M Vella / Globallookpress.com

Некоторые страны Европы захотели ослабить ограничения Евросоюза на выбросы метана от нефтегазового сектора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

В 2021 году Европейская комиссия предложила обязать нефтегазовые компании в Европе найти и устранить утечки метана на предприятиях. Проверки планируют проводить каждые три месяца, первая из них должна произойти через шесть месяцев после вступления закона в силу. Участвующие в обсуждении закона страны хотят отложить первую проверку на 12 месяцев и сдвинуть дальнейшие сроки.

Страны предлагают проверять компрессорные станции и терминалы сжиженного природного газа раз в шесть месяцев, задвижки раз в год, а магистральные трубопроводы раз в два года. Также предлагается не проверять бездействующие нефтяные и газовые скважины на наличие утечек и изменить еженедельные проверки дымоходы газовых факелов на ежемесячные

Материалы по теме:
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022
Удар по диктатуре. Как Северная Корея борется с глобальным потеплением и почему оно приближает ядерную катастрофу?
Удар по диктатуре.Как Северная Корея борется с глобальным потеплением и почему оно приближает ядерную катастрофу?
5 мая 2022

Власти Венгрии заявили, что сроки выполнения плана Евросоюза по отказу от газа следует сдвинуть на 2030 год, так как немедленное прекращение его использования обернется финансовыми проблемами для индустрии. Румыния также выступила за смягчение закона. В ответ на это представитель Евросоюза отметил, что поправки, которые требуют внести страны, не должны повлиять на эффективность меры. Страны Европы планируют принять решение по ограничению выбросов метана 19 декабря 2022 года, перед тем как начать обсуждение закона с Европейским парламентом в 2023 году.

В мае сообщалось, что Европа рискует подорвать спасение планеты, отказавшись от российского газа. Испанские ученые обнаружили гигантскую утечку мощного парникового газа метана рядом с газовым месторождением Хасси Р'Мел в Алжире, из которого Европа планирует импортировать топливо после полного отказа от поставок из России. Метан c компрессорной станции в этом районе выбрасывается со скоростью 4,5 тонны в час и выделяется в атмосферу на протяжении почти четырех десятилетий. Это может иметь серьезные последствия для климата.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах США передать Киеву одну батарею ЗРК Patriot
В ЛНР рассказали о погибших от фосфорного снаряда ВСУ матери и ребенке
В Счетной палате спрогнозировали уровень ВВП России в 2023 году
Власти Грузии обвинили Саакашвили в «симуляциях»
Пушков рассказал о единственном шансе Запада сохранить господство в мире
В России сравнили договоренности по Косову с Минскими соглашениями
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Новая Зеландия даст Украине почти два миллиарда долларов на гуманитарную помощь
США обвинили пятерых россиян в закупках продукции военного и двойного назначения
В Европе захотели ослабить требования к спасению планеты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.