В Европе захотели ослабить требования к спасению планеты

Reuters: страны Европы захотели ослабить ограничение Евросоюза на выбросы метана

Некоторые страны Европы захотели ослабить ограничения Евросоюза на выбросы метана от нефтегазового сектора. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие документы.

В 2021 году Европейская комиссия предложила обязать нефтегазовые компании в Европе найти и устранить утечки метана на предприятиях. Проверки планируют проводить каждые три месяца, первая из них должна произойти через шесть месяцев после вступления закона в силу. Участвующие в обсуждении закона страны хотят отложить первую проверку на 12 месяцев и сдвинуть дальнейшие сроки.

Страны предлагают проверять компрессорные станции и терминалы сжиженного природного газа раз в шесть месяцев, задвижки раз в год, а магистральные трубопроводы раз в два года. Также предлагается не проверять бездействующие нефтяные и газовые скважины на наличие утечек и изменить еженедельные проверки дымоходы газовых факелов на ежемесячные

Власти Венгрии заявили, что сроки выполнения плана Евросоюза по отказу от газа следует сдвинуть на 2030 год, так как немедленное прекращение его использования обернется финансовыми проблемами для индустрии. Румыния также выступила за смягчение закона. В ответ на это представитель Евросоюза отметил, что поправки, которые требуют внести страны, не должны повлиять на эффективность меры. Страны Европы планируют принять решение по ограничению выбросов метана 19 декабря 2022 года, перед тем как начать обсуждение закона с Европейским парламентом в 2023 году.

В мае сообщалось, что Европа рискует подорвать спасение планеты, отказавшись от российского газа. Испанские ученые обнаружили гигантскую утечку мощного парникового газа метана рядом с газовым месторождением Хасси Р'Мел в Алжире, из которого Европа планирует импортировать топливо после полного отказа от поставок из России. Метан c компрессорной станции в этом районе выбрасывается со скоростью 4,5 тонны в час и выделяется в атмосферу на протяжении почти четырех десятилетий. Это может иметь серьезные последствия для климата.