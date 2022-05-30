Европе предрекли серьезные проблемы из-за поспешного отказа от российского газа
Евросоюз рискует подорвать спасение планеты от глобального потепления, поспешно отказавшись от российского газа. Серьезные проблемы блоку стран предрекли испанские ученые из Политехнического университета Валенсии в профинансированном «Гринписом» исследовании, пишет Bloomberg.
Ученые проанализировали снимки Земли со спутников и обнаружили гигантскую утечку мощного парникового газа метана рядом с газовым месторождением Хасси Р'Мел (Hassi R'Mel) в Алжире — преимущественно оттуда Европа планирует импортировать ископаемое топливо после полного отказа от поставок из России.
По оценкам специалистов, метан c компрессорной станции в этом районе выбрасывается со скоростью 4,5 тонны в час и выделяется в атмосферу на протяжении почти четырех десятилетий. Согласно данным геоаналитической компании Kayrros SAS, за 2021 год объем эмиссий вырос на 67 процентов, до 939 тысяч тонн — такое воздействие на климат равноценно ежегодным выбросам около 17 миллионов автомобилей в США.
В краткосрочной перспективе метан опаснее углекислого газа — он способен нагревать планету в 84 раза быстрее. Зная о таких свойствах, более 100 стран мира сделали борьбу с метановыми выбросами приоритетом в противостоянии глобальному потеплению. В ноябре 2021 года государства подписали обязательство о сокращении эмиссий на 30 процентов к 2030-му. Однако Алжир стремление избавиться от опасного газа тогда не поддержал, несмотря на то что его считают одним из главных глобальных очагов метана.
Ради выполнения климатических целей Европа пыталась контролировать и устранять утечки опасного газа внутри блока и у ключевых импортеров за пределами континента. Однако теперь ЕС будет сложнее принудить Алжир к сокращению выбросов из-за практически полного отсутствия конкурирующих с ним поставщиков. Тем не менее ранее в мае Евросоюз дал понять, что продолжит усилия по декарбонизации Алжира. В планах властей создать программу «Вы собираете, мы покупаем» (You collect, we buy) — в рамках нее ЕС намерен покупать излишки газа, которые в противном случае были бы выпущены в атмосферу или сожжены.