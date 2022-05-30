Европе предрекли серьезные проблемы из-за поспешного отказа от российского газа

Bloomberg: Европа рискует подорвать спасение планеты, отказавшись от российского газа

Евросоюз рискует подорвать спасение планеты от глобального потепления, поспешно отказавшись от российского газа. Серьезные проблемы блоку стран предрекли испанские ученые из Политехнического университета Валенсии в профинансированном «Гринписом» исследовании, пишет Bloomberg.

Ученые проанализировали снимки Земли со спутников и обнаружили гигантскую утечку мощного парникового газа метана рядом с газовым месторождением Хасси Р'Мел (Hassi R'Mel) в Алжире — преимущественно оттуда Европа планирует импортировать ископаемое топливо после полного отказа от поставок из России.

По оценкам специалистов, метан c компрессорной станции в этом районе выбрасывается со скоростью 4,5 тонны в час и выделяется в атмосферу на протяжении почти четырех десятилетий. Согласно данным геоаналитической компании Kayrros SAS, за 2021 год объем эмиссий вырос на 67 процентов, до 939 тысяч тонн — такое воздействие на климат равноценно ежегодным выбросам около 17 миллионов автомобилей в США.

В краткосрочной перспективе метан опаснее углекислого газа — он способен нагревать планету в 84 раза быстрее. Зная о таких свойствах, более 100 стран мира сделали борьбу с метановыми выбросами приоритетом в противостоянии глобальному потеплению. В ноябре 2021 года государства подписали обязательство о сокращении эмиссий на 30 процентов к 2030-му. Однако Алжир стремление избавиться от опасного газа тогда не поддержал, несмотря на то что его считают одним из главных глобальных очагов метана.

Ради выполнения климатических целей Европа пыталась контролировать и устранять утечки опасного газа внутри блока и у ключевых импортеров за пределами континента. Однако теперь ЕС будет сложнее принудить Алжир к сокращению выбросов из-за практически полного отсутствия конкурирующих с ним поставщиков. Тем не менее ранее в мае Евросоюз дал понять, что продолжит усилия по декарбонизации Алжира. В планах властей создать программу «Вы собираете, мы покупаем» (You collect, we buy) — в рамках нее ЕС намерен покупать излишки газа, которые в противном случае были бы выпущены в атмосферу или сожжены.