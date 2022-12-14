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10:53, 14 декабря 2022Культура

Моргенштерн вызвал Оксимирона на Versus Battle

Моргенштерн вызвал Оксимирона на Versus Battle и призвал победить клоуна

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Российский рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) вызвал хип-хоп-исполнителя Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров) (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) на Versus Battle. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Моргенштерн выразил благодарность артисту за то, что тот выпустил дисс на него под названием THE STORY OF ALISHER, а также добавил, что был рад вдохновить Оксимирона на написание новой композиции.

Помимо этого, исполнитель трека Cadillac подчеркнул, что формат рэп-поединков уже «умер», однако вдвоем они могут его «возродить», а также назвал Федорова отцом рэп-баттлов.

«Выходи, попробуй выиграть клоуна. Получится? Как думаешь? Давай попробуем», — сообщил Моргенштерн.

В ноябре основатель Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, заявил о готовности организовать рэп-баттл между двумя артистами.

Ранее Оксимирона оштрафовали за дискредитацию российской армии.

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Анастасия Астахова
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