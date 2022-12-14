Женщина лишилась семьи, друзей и шести миллионов рублей из-за переписки

Жительница Великобритании лишилась семьи и друзей из-за переписки с мошенником

Жительница Великобритании познакомилась с мужчиной в интернете и лишилась семьи, друзей и 80 тысяч фунтов стерлингов (6,3 миллиона рублей). Ее историю публикует The Sun.

В 2020 году Мерфи Таунсенд из США добавил в друзья в социальной сети 49-летнюю Шэрон Булмер из Манчестера. К тому времени Булмер 29 лет состояла в браке, у нее было двое детей. Несмотря на это, она решила ответить на сообщение мужчины, и между ними завязалась переписка. По словам Шэрон, Таунсенд представился 56-летним военным, который служит в Сирии. «Он написал, что его жена умерла, и ему нужно с кем-то поговорить. Он показался мне очень милым и не вызвал никаких подозрений», — вспоминает британка.

Через три месяца ежедневного общения с Мерфи Булмер решила уйти от мужа. Она призналась, что получала от мужчины любовь и заботу, которых ей не хватало в супружестве. Сначала все друзья Шэрон поддержали ее, и только одна подруга заподозрила неладное: она предположила, что Таунсенд был мошенником. Еще через три месяца подозрения женщины подтвердились.

Якобы устав от общения в сети, Мерфи попросил у Шэрон одолжить ему 1400 фунтов стерлингов (110 тысяч рублей) на перелет до Великобритании, чтобы встретиться с ней вживую. Затем он убедил женщину в том, что ему нужно еще 15 тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей) на дорогу. После этого мужчина пропал на месяц. В это время с Булмер связался его знакомый и сообщил, что тот попал в больницу.

Выйдя из больницы, Таунсенд первым делом попросил британку прислать ему еще 5 тысяч фунтов стерлингов на оплату медицинских счетов. После того как Шэрон выполнила и эту просьбу, мужчина настоял на еженедельных выплатах в размере от 600 до 1000 фунтов стерлингов (от 47 до 78 тысяч рублей). Когда траты на виртуального любовника достигли 80 тысяч фунтов стерлингов, Булмер все же решила удостовериться, что он ее не обманывает. Сначала она попросила медицинское заключение, которое оказалось липовым, а затем обратилась в армию США, где ей сообщили, что среди служащих нет людей по имени Мерфи Таунсенд.

Когда Булмер попыталась обсудить это с Мерфи, он обозвал ее тупой и исчез. За время общения с ним женщина лишилась мужа, доверия детей и потеряла многих друзей, которые раньше нее осознали, что она связалась с мошенником. «Я знаю, что была дурой, но чего не сделаешь ради любви. Он обещал мне весь мир! А теперь у меня нет ничего, и я проведу Рождество в одиночестве», — заключила Шэрон и добавила, что впредь будет менее доверчивой.

Ранее сообщалось, что мошенник под видом российского космонавта втерся в доверие к японке и обманом выманил у нее 4,4 миллиона иен (примерно два миллиона рублей) на возвращение на Землю. Влюбленные регулярно обменивались сообщениями через японское приложение LINE.

