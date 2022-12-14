В МВД заявили о задержании причастных к гибели троих полицейских под Херсоном

МВД: задержаны юноши, наводившие огонь ВСУ на пункт дислокации полицейских под Херсоном

Правоохранители задержали двоих причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации сотрудников полиции в Херсонской области. Об этом в среду, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, во время обстрела 9 октября трое красноярских полицейских были смертельно ранены. В результате оперативных мероприятий удалось установить личность молодых людей, выполнявших функции корректировщиков. Были задержаны граждане Украины — 17-летний Роман Литвинов и 18-летний Ларион Лаврив.

Литвинов признал вину и рассказал, что за деньги передавал куратору из Вооруженных сил Украины (ВСУ) информацию о местонахождении подразделений Вооруженных сил и МВД России на территории Голопристанского района. Известно, что второй фигурант, наводивший огонь ВСУ, скрывался на территории Краснодарского края. Сейчас юношу доставили в Херсонскую область.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.