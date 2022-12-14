В Дагестане открылся виртуальный музей народной поэтессы

В Дагестане открыли виртуальный музей народной поэтессы Фазу Алиевой

В Дагестане запустили сайт с виртуальным музеем народной поэтессы Фазу Алиевой. Экспозиция рассказывает о ее жизни и творчестве. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Об официальном открытии виртуального музея рассказала заместитель мэра Махачкалы Эмилия Раджабова. На сайте музея доступны сведения об общественной деятельности Фазу Алиевой, фото, библиография и видеоархив.

Указ о праздновании в 2022 году 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой подписал глава Дагестана Сергей Меликов. В течение всего года как в республике, так и за ее пределами проходили мероприятия, посвященные юбилею.

Поэтесса писала как на русском, так и на родном для нее аварском языке, ее стихи были переведены на 68 языков. Фазу Алиева умерла 1 января 2016 года на 84-м году жизни.

Ранее власти Дагестана предложили снять четырехсерийный художественный фильм к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова. Фильм будет посвящен жизни и творчеству поэта.