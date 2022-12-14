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02:36, 14 декабря 2022Мир

Новая Зеландия даст Украине почти два миллиарда долларов на гуманитарную помощь

Новая Зеландия даст Украине 1,9 миллиона долларов США на закупку гуманитарной помощи

Фото: Pixabay

Новая Зеландия даст Украине 1,9 миллиона долларов США на закупку гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Нанаиа Махуты, передает РИА Новости.

«Новая Зеландия предоставит дополнительные 3 миллиона (новозеландских) долларов через Международный комитет Красного Креста для поддержки украинцев с точки зрения основных гуманитарных потребностей в рамках нашей постоянной поддержки Украины», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это будет касаться медицинских принадлежностей и оборудования, трансформаторов и генераторов, чтобы справиться с отключениями электроэнергии, а также предметов первой необходимости на зиму.

Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Украине одну батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом решении может быть объявлено уже в четверг, 15 декабря.

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Марина Совина
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