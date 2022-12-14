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01:32, 14 декабря 2022Мир

Стало известно о планах США объявить об отправке Киеву ЗРК Patriot

CNN заявил, что США могут на этой неделе объявить об отправке Украине систем ПВО Patriot

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Американское руководство в ближайшее время может объявить о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Как заявили источники, администрация президента США Джо Байдена на данный момент дорабатывает план, предусматривающий отправку Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Журналистам стало известно, что Вашингтон может объявить об этом уже на этой неделе.

Администрация Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot на Украину, о чем может быть объявлено уже на этой неделе

CNN

По данным СМИ, план сначала должны одобрить министр обороны США Ллойд Остин и президент страны Джо Байден. Украинским военным предстоит пройти обучение для использования ЗРК на базе в Германии.

Позиция США и НАТО

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к россиянам объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель спецоперации — защита людей в Донбассе, демилитаризация и денацификация Украины

При этом представитель Пентагона ответил на сообщения о поставках этого вооружения ВСУ и подчеркнул, что ему «нечего сообщить» о передаче комплексов Киеву.

В конце ноября американская сторона открестились от планов передачи украинской армии Patriot. Пресс-секретарь Минобороны США бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подчеркнул, что обеспечение Украины средствами ПВО является одним из приоритетов военного ведомства, по этому вопросу продолжаются дискуссии.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс обсуждает возможность поставок этих систем украинской стороне. Он добавил, что считает постоянные отправки оружия Киеву единственным путем к достижению мира на Украине. По его словам, усилия альянса сейчас направлены на то, чтобы оказать стране срочную помощь и дать ей возможность защищать себя.

Наши дискуссии касаются предоставления новых систем, как, например, Patriot, и сейчас об этом идет дискуссия. Но это касается и того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, эффективны и функционируют

Йенс Столтенберггенеральный секретарь НАТО

При этом Германия ранее отказалась передавать Patriot Киеву. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что размещение систем на западе Украины обезопасило бы поляков и украинцев. В свою очередь он рассказал, что Польша готова установить ЗРК на своей территории.

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Заявления Кремля

В Москве неоднократно предупреждали страны Запада об опасности поставок оружия Киеву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что США не намерены отказываться от снабжения ВСУ. По его мнению, Вашингтон намерен продолжать во всем обвинять Москву и не замечать преступления Киева на тех территориях, которые уже стали частью России.

Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ

Российский лидер Владимир Путин рассказал об успешной работе отечественных систем противовоздушной обороны против западных вооружений, используемых ВСУ.

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Марина Совина
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