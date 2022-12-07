Польша разместит немецкие Patriot после отказа передать их Украине

Министр обороны Польши Блащак сообщил, что в стране разместят системы ПВО Patriot

Польша договорилась с Германией о размещении на своей территории систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot после отказа ФРГ передать их Украине. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он отметил, что разочарован решением министерства обороны Германии «отказаться от поддержки Украины». «Размещение Patriot на западе Украины повысило бы безопасность поляков и украинцев», — посчитал он.

По словам Блащака, теперь военное ведомство Польши приступает к работе по размещению у себя установок систем ПВО и подключению их к своей системе управления.

Ранее Блащак заявил об отказе Германии передавать системы Patriot Украине.

Кроме того, Блащак посчитал, что власти Германии недостаточно участвуют в военной помощи Украине.