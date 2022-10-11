Кремль отреагировал на намерение США продолжать поставлять оружие Украине

Пресс-секретарь Путина Песков: поставки США систем ПВО Киеву не изменят целей России

Россия видит сигналы Соединенных Штатов о том, что они намереваются продолжать поставки вооружения Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

10 октября президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поддерживать Киев всем необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО.

«Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Еще раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата», — сказал Песков.

По его мнению, Вашингтон намерен продолжать во всем обвинять Москву и не замечать преступления Киева на тех территориях, которые уже стали частью России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призывы США к мирным переговорам на Украине лицемерными. Так она ответила на заявление официального представителя Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джона Кирби, подчеркнув, что политик заявил, что началу мирных переговоров якобы препятствует Москва.