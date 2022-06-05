Путин заявил о «щелкающих, как орехи» западные вооружения на Украине ПВО России

Путин заявил, что системы ПВО России «щелкают, как орехи» западные вооружения на Украине

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об успешной работе отечественных систем противовоздушной обороны против западных вооружений, которые поставляются Украине.

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Глава государства не уточнил, о каких именно видах иностранного оружия идет речь. Фрагмент интервью был опубликован в пятницу, 3 июля. Еще одна часть ожидается в воскресенье, в анонсе телеканала отмечается, что речь пойдет о поставках США вооружений Киеву.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время спецоперации России на Украине уже достигнуты определенные результаты. При этом она будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что каждый день проведения специальной военной операции добавляет опыт российским войскам. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли Путин обсуждать тактику российских войск касательно предприятия «Азот».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Западные вооружения на Украине

1 июня американский президент Джо Байден сообщил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России. Стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 700 миллионов долларов.

Как уточнили в администрации США, передача реактивных систем залпового огня М142 HIMARS повышенной дальности стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе.

Планы Вашингтона и Лондона предоставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) — это рискованный путь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что дает оружие Запад, но погибают украинцы. «В конечном итоге, оружие приведет к гибели еще большего числа украинцев», — подчеркнул министр.

Поставки оружия Украине — это самоубийство Запада

Бывший сотрудник Госдепартамента Хью де Сантис в статье для National Interest назвал поставки более смертоносных вооружений Украине самоубийством Запада ввиду возможного ответа со стороны России.

Обеспечив защиту Украины, США и их союзники должны убедить Киев положить конец войне, используя в качестве рычага давления ограничения на поставки новой военной помощи. Военная победа Киева маловероятна, однако достигнутое путем переговоров урегулирование представляется реалистичной целью Хью де Сантис бывший сотрудник Госдепартамента США

Экс-сотрудник Госдепа заявил, что президент Владимир Зеленский и его союзники в Восточной Европе должны согласиться с тем, что Украина станет нейтральным государством, признает независимыми республики Донбасса и Крым в составе Российской Федерации.

Де Сантис подчеркнул, что Западу необходимо перестать относиться к России как к «государству-изгою», поскольку это непродуктивно как в дипломатическом, так и в военном плане.

