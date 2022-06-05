Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил о «щелкающих, как орехи» западные вооружения на Украине ПВО России

Путин заявил, что системы ПВО России «щелкают, как орехи» западные вооружения на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об успешной работе отечественных систем противовоздушной обороны против западных вооружений, которые поставляются Украине.

Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства не уточнил, о каких именно видах иностранного оружия идет речь. Фрагмент интервью был опубликован в пятницу, 3 июля. Еще одна часть ожидается в воскресенье, в анонсе телеканала отмечается, что речь пойдет о поставках США вооружений Киеву.

Материалы по теме:
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
24 февраля 2022
«Это не легкая прогулка» Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
«Это не легкая прогулка»Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
26 февраля 2022

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время спецоперации России на Украине уже достигнуты определенные результаты. При этом она будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что каждый день проведения специальной военной операции добавляет опыт российским войскам. Таким образом он ответил на вопрос, будет ли Путин обсуждать тактику российских войск касательно предприятия «Азот».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Западные вооружения на Украине

1 июня американский президент Джо Байден сообщил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами. Белый дом полагается на заверения Киева о том, что это вооружение не будет использовано для ударов по целям, расположенным на территории России. Стоимость нового пакета военной помощи Украине составит 700 миллионов долларов.

Как уточнили в администрации США, передача реактивных систем залпового огня М142 HIMARS повышенной дальности стала возможной благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе.

Планы Вашингтона и Лондона предоставить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) — это рискованный путь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что дает оружие Запад, но погибают украинцы. «В конечном итоге, оружие приведет к гибели еще большего числа украинцев», — подчеркнул министр.

Материалы по теме:
Чей будешь? В Европе и Америке началась дискриминация россиян по национальному признаку
Чей будешь?В Европе и Америке началась дискриминация россиян по национальному признаку
5 марта 2022
«Многие хотели отхватить кусок» 30 лет назад Украина объявила Черноморский флот своим. Чем ответила Россия?
«Многие хотели отхватить кусок»30 лет назад Украина объявила Черноморский флот своим. Чем ответила Россия?
5 апреля 2022

Поставки оружия Украине — это самоубийство Запада

Бывший сотрудник Госдепартамента Хью де Сантис в статье для National Interest назвал поставки более смертоносных вооружений Украине самоубийством Запада ввиду возможного ответа со стороны России.

Обеспечив защиту Украины, США и их союзники должны убедить Киев положить конец войне, используя в качестве рычага давления ограничения на поставки новой военной помощи. Военная победа Киева маловероятна, однако достигнутое путем переговоров урегулирование представляется реалистичной целью

Хью де Сантисбывший сотрудник Госдепартамента США

Экс-сотрудник Госдепа заявил, что президент Владимир Зеленский и его союзники в Восточной Европе должны согласиться с тем, что Украина станет нейтральным государством, признает независимыми республики Донбасса и Крым в составе Российской Федерации.

Де Сантис подчеркнул, что Западу необходимо перестать относиться к России как к «государству-изгою», поскольку это непродуктивно как в дипломатическом, так и в военном плане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Инфляция, рост цен и кризис
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о «щелкающих, как орехи» западные вооружения на Украине ПВО России
Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области
В Австрии назвали роковой для Украины военный просчет Запада
Зеленского уличили в безразличии к собственному народу
Названы разрушители сделки ОПЕК+
Байден столкнулся с паникой лидеров ЕС из-за успехов России на Украине
В Японии рассказали о предполагаемом месте падения ракеты КНДР
В России рассказали о защите самолетов от зарубежных ПЗРК
Санкции против Gazprom Germania обойдутся ФРГ в миллиарды евро
В России назвали присущие США характерные черты «падающих цивилизаций»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.