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08:56, 14 декабря 2022Россия

Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов

Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов, но не указал сроки
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: РИА Новости

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Одесса и Чернигов должны быть освобождены. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что сейчас сконцентрирован на освобождении ДНР. По его словам, для обеспечения безопасности республики необходимо отодвинуть украинские войска на такое расстояние, чтобы они не достигли населенных пунктов ДНР. «Это уже достаточно серьезное расстояние», — отметил он.

«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населенные пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдемся», — призвал врио главы ДНР, однако он не указал сроки этих целей и отметил, что ставить конкретные временные рамки сейчас будет неправильно.

Ранее Пушилин назвал размер ущерба, нанесенного Украиной ДНР с 2014 года. По его словам, этот показатель превысил 1,3 триллиона рублей.

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Марина Совина
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