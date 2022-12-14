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06:19, 14 декабря 2022Россия

В ДНР назвали размер нанесенного Украиной с 2014 года ущерба

Врио главы ДНР Пушилин: сумма нанесенного Украиной ущерба превышает 1,3 триллиона рублей
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА Новости назвал размер ущерба, который Украина нанесла республике с 2014 года. По его словам, эта сумма превышает 1,3 триллиона рублей.

«Такие цифры ориентировочно подсчитывались, представитель ДНР в Совете по правам человека Елена Шишкина эти цифры называла. То есть если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 2014 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы», — заявил он.

Пушилин уточнил, что названная цифра не включает в себя разрушенные предприятия, а также инфраструктуру и объекты критической инфраструктуры. Он назвал данную сумму достаточно серьезной и пообещал разобраться с Украиной по данному вопросу после успешного завершения специальной военной операции (СВО).

Ранее обозреватель журнала The American Conservative Тед Снайдер рассказал, что администрация президента США Джо Байдена идет вразрез с официальной риторикой о том, что Киев самостоятельно должен определять будущее и постепенно подталкивает украинского лидера Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на возможных переговорах с Москвой.

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Марина Совина
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