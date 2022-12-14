В США заявили о смене стратегии Белого дома по Украине

Обозреватель TAC Снайдер заявил о кардинальной смене стратегии США по Украине

Администрация президента США Джо Байдена идет вразрез с официальной риторикой о том, что Киев самостоятельно должен определять будущее и постепенно подталкивает украинского лидера Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на возможных переговорах с Москвой. Об этом заявил обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Тед Снайдер.

По его словам, Вашингтон сменил стратегию по Украине. Он указал на «три постепенно нарастающих сдвига» в отношении украинского конфликта. По мнению автора, сначала Белый дом перешел к подталкиванию Киева к переговорам. После этого, пишет издание, западные чиновники начали предлагать Зеленскому пойти на компромисс.

По мнению Снайдера, в итоге позиция США кардинально поменялась. Вашингтон сообщил, что заявления о «территориальной целостности» Украины «могут быть свободно интерпретированы». «Если это так, значит, США и их союзники по НАТО теперь открыты к возможному прекращению огня», — подчеркнул обозреватель.

Издание предполагает, что по условиям предложенной Вашингтоном сделки Россия якобы «оставит себе Крым и Донбасс в тех территориях, которые контролировала до начала конфликта».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели России по Украине могут быть достигнуты путем спецоперации или переговорами. Он подтвердил, что Москва готова как к первому, так и ко второму вариантам.