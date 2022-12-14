Ведущая «Дома-2» украсила дом к Новому году

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова показала украшенный к Новому году дом

Ведущая телешоу «Дом-2» Ольга Орлова украсила дом к Новому году. Результат работы она показала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На записях, опубликованных Орловой, можно увидеть, что лестница, ведущая на второй этаж загородного дома, украшена еловыми ветками, декорированными разноцветными елочными шарами, колокольчиками и игрушками. Кроме того, телеведущая установила на первом этаже по меньшей мере три елки — две в холле и одну в гостиной. Все символы года украшены в едином стиле. Для декора деревьев использовались бусы, разноцветные шары, искусственные цветы, игрушки в форме звезд, ангелов, птиц, а также сказочных персонажей. Под некоторые из елок поставили фигурки Деда Мороза и положили подарочные коробки. Столы в доме украсили искусственными ветками, декорированными елочными шарами и «ягодами». На один из них постелили скатерть красно-белого цвета с рисунками в новогоднем стиле — елками, оленями и колокольчиками.

«Посмотрите, какая красота получилась! Какая елка большая! Класс», — поделилась эмоциями телеведущая.

Ранее в декабре телеведущая Ксения Бородина тоже украсила дом в преддверии Нового года — повесила гирлянды и установила елку. На опубликованных ею записях можно увидеть, что крыльцо и веранда дома по всему периметру двухэтажной постройки озарены светом желтых сияющих лампочек. Бородина призналась, что вместе со своими детьми мечтала о такой сказке.