В калужском нацпарке в объектив фотоловушки впервые попала выдра

Фотоловушка в калужском нацпарке «Угра» впервые сняла выдру

В национальном парке Угра Калужской области в объектив фотоловушки впервые попала выдра. Об этом сообщает издание «Знамя».

Камера была размещена на территории Воротынского лесничества. На кадрах видно, что выдра нашла выловленную и оставленную возле фотоловушки рыбу, и угостилась ею.

В лесничестве добавили, что речная выдра занесена в Красную книгу Калужской области.

Ранее нацпарк «Заповедное Подлеморье» в Бурятии показал записи фотоловушки с оживленного участка. Первой в кадр фотоловушки попала косуля, которая пришла на солонец. Затем на то же место пришла лосиха с лосенком. Сзади к ним начал подходить волк, однако самка прогнала его, защищая детеныша. Позднее на том же месте оказался медведь.