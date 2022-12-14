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10:20, 14 декабря 2022Путешествия

Россиян предостерегли от отдыха в охваченной протестами стране Латинской Америки

Посольство России предостерегло россиян от поездок в Перу на фоне беспорядков

Фото: Андрей Бабушкин / ТАСС

Россиян призвали отказаться от отдыха в Перу и посещения центральных районов Лимы на фоне вспыхнувших в стране беспорядков. Предостережение о поездках выпустило посольство России в латиноамериканском государстве, оно опубликовано в официальном Telegram-канале диппредставительства.

Отмечается, что восемь регионов Перу охватили массовые протестные акции, участники которых требуют прекращения работы местного парламента и досрочного проведения всеобщих выборов после отстранения Педро Кастильо с поста президента. Протесты сопровождаются «ожесточенными столкновениями митингующих с полицией, нападениями на транспортные и коммуникационные инфраструктурные объекты и перекрытием дорог».

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В ходе протестов погибли уже семь человек и десятки получили ранения. Аэропорты в департаментах Куско, Арекипа и Апуримак в настоящее время закрыты.

Ранее в декабре сообщалось, что спустя менее чем неделю пребывания у власти избранный президент Перу Дина Болуарте объявила о переносе выборов лидера страны на два года раньше — они пройдут в 2024 году. Решение Болуарте принято на фоне многотысячных протестов, начавшихся после отстранения экс-главы государства Кастильо от его должности. По данным МВД Перу, в них участвуют не менее 24 тысяч человек.

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Фариза Бацазова
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