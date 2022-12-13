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09:04, 13 декабря 2022Мир

Выборы президента в Перу перенесли на фоне многотысячных протестов

Президентские выборы в Перу перенесли на два года на фоне многотысячных протестов

Фото: Gerardo Marin / Reuters

Спустя менее чем неделю пребывания у власти избранный президент Перу Дина Болуарте объявила о переносе выборов лидера страны на два года раньше — они пройдут в 2024 году. Об этом пишет Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

Болуарте обратится с таким предложением к Конгрессу. Бывший президент страны Педро Кастильо осудил этот шаг и назвал его «грязной игрой».

Решение Болуарте принято на фоне многотысячных протестов, начавшихся после отстранения Кастильо от должности президента. По данным МВД Перу, приводимым ТАСС, в них участвуют не менее 24 тысяч человек. По меньшей мере три человека погибли в ходе демонстраций против Болуарте.

Бывший президент Перу должен был сдать анализы на наличие наркотиков в крови по запросу Генпрокуратуры для проверки версии о том, что он находился под воздействием веществ при последнем обращении к нации. По словам Брисуэлы, Кастильо сказал, что якобы не знал о том, что у него должны взять анализы, поэтому отказал в процедуре трем врачам в сопровождении прокурора.

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Елизавета Наумова
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