Задержанный экс-президент Перу отказался от экспертизы на наркотики

RPP: задержанный бывший президент Перу Кастильо отказался сдавать анализы на наркотики

Бывший президент Перу Педро Кастильо, которого ранее парламент страны сместил с должности, после задержания отказался проходить экспертизу на наркотики. Об этом сообщает радио RPP со ссылкой на президента Перуанского института судебной медицины Франсиско Брисуэла.

«Господин Кастильо категорически отказывается проходить тест (...), но все протоколы соблюдены. Даже в этих случаях требуется информированное согласие, поскольку взятие образца крови является инвазивным методом, от которого Кастильо отказался», — заметил Брисуэла. Кроме того, бывший лидер страны отказался проходить психиатрическую экспертизу.

Бывший президент Перу должен был сдать анализы по запросу Генпрокуратуры. Такая процедура была нужна для проверки версии о том, что он находился под воздействием веществ при последнем обращении к нации. По словам Брисуэлы, Кастильо сказал, что якобы не знал о том, что у него должны взять анализы, поэтому отказал в процедуре трем врачам в сопровождении прокурора.

8 декабря полиция Перу задержала Педро Кастильо. 7 декабря конгресс Перу объявил импичмент президенту страны. Его обвинили в коррупции, его отстранили от должности из-за «постоянной моральной недееспособности».