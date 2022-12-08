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00:25, 8 декабря 2022Мир

Президента Перу задержали после решения о его импичменте

El Comercio: президента Перу Кастильо задержали после решения о его импичменте

Фото: Reuters

Полиция Перу задержала Педро Кастильо, которого ранее парламент страны сместил с должности президента. Об этом сообщает газета El Comercio.

Издание опубликовало фотографию президента в полицейском участке в столице Перу Лима.

Ранее 7 декабря конгресс Перу объявил импичмент президенту страны. Для одобрения импичмента требовались 87 голосов конгрессменов — двух третей членов парламента. Согласно Конституции Перу,
полномочия главы государства перейдут к вице-президенту Дине Болуарте.

Кастильо занял свой пост в июле прошлого года. Он баллотировался от леворадикальной партии «Свободное Перу» и набрал 50,12 процента голосов. Сообщается, что до победы на выборах, Кастильо работал сельским учителем.

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Марина Совина
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