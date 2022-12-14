Пилот российского самолета потерял сознание в воздухе сразу после вылета

Летевший в Санкт-Петербург самолет вернулся в Махачкалу из-за потерявшего сознание пилота

Российский самолет, вылетевший в Санкт-Петербург из Махачкалы, вернулся в аэропорт вылета из-за потерявшего сознание пилота. Об этом пишет TourDom со ссылкой на Telegram-канал «Авиаторщина».

Отмечается, что пилоту стало плохо в воздухе сразу после набора лайнером высоты — несколько минут член экипажа был без сознания. По данным Flightradar24, борт развернулся над Каспийским морем и сделал несколько кругов над берегом, после чего вернулся в аэропорт Махачкалы.

Пилота с высокой температурой увезли в инфекционную больницу, где мужчину поместили на карантин. Спустя пять часов после возвращения в Махачкалу, самолет с пассажирами снова вылетел в Санкт-Петербург — для этого рейса авиакомпания специально отправила резервного пилота из Москвы, так как в столице Дагестана не хватало сотрудников.

Ранее в ноябре на борту летевшего из Бахрейна во Францию пассажирского самолета авиакомпании Gulf Air умерла бортпроводница. Сообщалось, что у стюардессы случился сердечный приступ спустя полтора часа после начала полета.