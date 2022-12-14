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15:22, 14 декабря 2022Путешествия

Собирающимся посетить Европу туристам порекомендовали класть в багаж одну вещь

Специалист по путешествиям Уокер посоветовала брать вантуз в путешествия по Европе

Фото: Shutterstock

Эксперт по путешествиям и генеральный директор компании по присмотру за домами людей по всему миру Housesitmatch.com Ламия Уокер порекомендовала запланировавшим поездку в Европу туристам брать с собой вантуз. О важности вещи она рассказала Express.

Уокер заявила, что всегда кладет в багаж вантуз, если собирается в путешествие по Европе. По словам специалиста, она посещает дома и страны со старинной сантехникой и водопроводной системой, поэтому эта вещь ее неоднократно выручала.

Еще один совет для собирающихся отправиться в Грецию — не выбрасывать туалетную бумагу в унитаз, так как она может спровоцировать засор. Отмечается, что греческие канализационные трубы обычно имеют диаметр около 50 миллиметров, тогда как в Великобритании он в два раза больше.

Ранее в декабре туристам раскрыли несколько способов, как избежать потери личных вещей в аэропорту. Так, им порекомендовали купить яркие багажные бирки для всех вещей, которые они берут с собой в поездку: даже для сумки для ноутбука или дамского клатча.

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Дарья Рыбак
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