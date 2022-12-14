Два человека погибли при обстреле Горловки в ДНР

Мэр Горловки Приходько сообщил о двух погибших при обстреле Горловки мирных жителях

В результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) погибли два мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram.

В поселке шахты имени Румянцево в Калининском районе Горловки была ранена женщина, позднее она скончалась от полученных ранений.

«Увы, еще один погибший от рук украинских карателей мирный горловчанин в поселке шахты им. Румянцево (Калининский район Горловки). Тело обнаружено по улице Швыдкого», — написал Приходько.

Ранее в результате обстрела Вооруженных сил Украины в Горловке был поврежден химический завод «Стирол». Всего было зафиксировано четыре попадания украинских снарядов по территории предприятия, сообщал Приходько.

