Польша объявила о скором создании флота для перевозки газа

Польский нефтегазовый концерн Orlen объявил о скором создании флота для перевозки газа

Уже в следующем году у польского топливного концерна Orlen появится два собственных судна для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), а к концу 2025 года флот вырастет до восьми судов. Об этом говорится в сообщении компании, на которое ссылается РИА Новости.

Собственные газовозы позволят Orlen эффективнее заниматься транспортировкой СПГ в Польшу, а также укрепят позиции концерна на мировом рынке.

Созданием судов занималась южнокорейская Hyundai Heavy Industries. Работы заняли около 18 месяцев, на днях состоялась церемония присвоения названий. Первый газовоз получил имя «Лех Качиньский» (бывший президент Польши), второй — «Гражина Генсицкая» (бывшая министр регионального развития). Оба они погибли в России, в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году.

Председатель правления Orlen Даниэль Обайтек подчеркнул, что энергетическая безопасность страны требует диверсификации поставок нефти и газа. В случае с последним топливом Польша уже полностью избавилась от зависимости от России.

Польша первой из европейских стран начала предпринимать активные действия для отказа от российского газа. Республика построила собственный подводный газопровод до месторождений в Норвегии и терминал для регазификации СПГ.

Такая политика позволила Варшаве еще до начала боевых действий на Украине объявить об отказе от продления контракта с «Газпромом». При этом минувшим летом Польша одной из первых смогла полностью заполнить собственные хранилища. В настоящее время страна занимает самую радикальную позицию по поводу ограничений цен на российские ресурсы, в вопросе обсуждения потолка цен на нефть польские власти говорили об уровне 30 долларов за баррель.