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13:46, 1 ноября 2022Экономика

Польша начала получать газ из Норвегии

Дания запустила терминал газопровода Baltic Pipe для транзита норвежского газа в Польшу

Фото: Cezary Aszkielowicz / Reuters

Дания запустила газоприемный терминал трубопровода Baltic Pipe в городе Нюбру, сообщила датская компания Energinet на своем сайте. Это означает, что Польша начала получать газ из Норвегии транзитом через датскую территорию.

«Во вторник, 1 ноября 2022 года, норвежский газ начал поступать в Baltic Pipe. <…> Пока [терминал работает] наполовину от общей мощности (6700 мегаватт-час). Это означает, что норвежский газ теперь поступает в новый газопровод Baltic Pipe и может быть отправлен в Польшу через датскую газотранспортную систему», — указано в сообщении.

Газ поступает в терминал в Нюбру из норвежского газопровода Europipe II в Северном море. Выход датского терминала на полную мощность ожидается позднее в этом году, окончательную дату сообщат позже.

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Газопровод Baltic Pipe начал работать 1 октября. В первые дни по трубе поставляли датский газ. Полная мощность газопровода составляет 10 миллиардов кубометров в год. Польская энергетическая компания PGNiG сообщала, что в 2023 году страна получит по Baltic Pipe 6,5 миллиарда кубометров газа, задействовав его пропускную способность на 80 процентов, а в 2024 году — 7,7 миллиарда кубометров. Польша заключила с Норвегией контракты на поставку газа на период с 2022 по 2037 год. 

Запуск газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу должен стать для республики альтернативой поставкам из России, в том числе по «Северному потоку». «Газпром» остановил поставки газа в Польшу в апреле, поскольку страна отказалась перейти на рублевую форму оплаты. При этом страна заблаговременно построила крупный терминал по регазификации сжиженного природного газа, а также является одним из лидеров в Европе по уровню заполнения хранилищ.

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Софья Ермакова
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