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В Европе появилась альтернатива «Северному потоку»

Состоялось торжественное открытие газопровода Baltic Pipe

Фото: Cezary Aszkielowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

В Европе состоялось торжественное открытие газопровода Baltic Pipe, который мог бы стать альтернативой российскому «Северному потоку». Нитка проходит между Польшей и Норвегией через Данию, сообщает РИА Новости.

Церемония открытия проходила в Голенюве на северо-западе Польши. Полная мощность газопровода составляет 10 миллиардов кубометров в год. Как сказал во время церемонии премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам «Северный поток» и «Северный поток-2». Поставками по нему польское правительство надеется заменить российский газ.

Из недавнего заявления PGNiG следует, что обеспечит поставку в Польшу из Норвегии около 6,5 миллиарда кубометров газа в 2023 и около 7,7 миллиарда в 2024-м.

Торжественное открытие Baltic Pipe практически совпало с проблемами на нитках «Северного потока». Nord Stream AG объявил о беспрецедентных разрушениях. На данный момент сроки восстановления работы трех ниток морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» оценить невозможно. В Кремле ситуацию назвали беспрецедентной и требующей срочного разбирательства.

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Платон Щукин
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