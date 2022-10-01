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Началась прокачка газа по альтернативному «Северному потоку» газопроводу

GAZ-System объявил о начале прокачки газа по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу

Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Началась прокачка природного газа по газопроводу Baltic Pipe с норвежского шельфа в Польшу. Об этом в субботу, 1 октября, сообщает польский оператор GAZ-System в Twitter.

«Как и было обещано более шести лет назад, мы сдержали свое слово. Сегодня в Польшу началась передача газа по газопроводу Baltic Pipe», — говорится в заявлении. Отмечается, что объем прокачки газа поначалу составит 62,4 миллиона кубометров в сутки.

Запуск газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу должен стать для республики альтернативой поставкам из России, в том числе по «Северному потоку». «Газпром» остановил поставки газа в Польшу в апреле, поскольку страна отказалась перейти на рублевую форму оплаты. При этом в Варшаве были готовы к такому развитию событий. Страна заблаговременно построила крупный терминал по регазификации сжиженного природного газа, а также является одним из лидеров в Европе по уровню заполнения хранилищ.

27 сентября в Европе состоялось торжественное открытие Baltic Pipe. Оно практически совпало с проблемами на нитках «Северного потока». Nord Stream AG объявил о беспрецедентных разрушениях.

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Алина Гончарова
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