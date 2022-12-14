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10:28, 14 декабря 2022Россия

В российской детской больнице произошел пожар

МЧС сообщило о пожаре в ординаторской детской больницы в Астрахани

Фото: МЧС России

В детской больнице в Астрахани произошел пожар. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

По данным министерства, в больнице на улице Островского огонь распространился в ординаторской. На месте ЧП работают 10 единиц техники и 44 пожарных, открытое горение уже ликвидировано. Пожарно-спасательные подразделения отреагировали на пожар по повышенному рангу сложности. О причинах инцидента пока неизвестно.

Главный врач российской детской больницы Юрий Яснопольский впоследствии уточнил, что всех пациентов и персонал медицинского учреждения эвакуировали. В итоге никто не пострадал.

Ранее в Курганской области в одной из палат Щучанской центральной районной больницы произошел пожар. Тогда погиб 60-летний пациент, после случившегося Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело.

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Анастасия Шейкина
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