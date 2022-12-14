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18:45, 14 декабря 2022Мир

Мэра Стамбула приговорили к 31 месяцу лишения свободы за оскорбление ЦИК

NTV: мэра Стамбула Имамоглу приговорили к 2 годам и 7 месяцам тюрьмы за оскорбление ЦИК

Фото: Umit Bektas / Reuters

Суд Стамбула приговорил мэра города Экрема Имамоглу к 31 месяцу лишения свободы за оскорбление представителей Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

«Экрем Имамоглу был приговорен к двум годам, семи месяцам и 15 дням тюремного заключения за оскорбление членов ЦИК», — говорится в сообщении.

Суд приговорил Имамоглу к тюремному заключению по обвинению в «публичном оскорблении государственных должностных лиц, работающих в комитетах, в связи с их обязанностями». В частности, постановил суд, Имамоглу оскорбил Сади Гювена, который был председателем ЦИК в то время, и десять других членов комиссии.

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Телеканал отмечает, что пресс-секретарь Экрема Имамоглу Мурат Онгун и его советник Неджати Озкан, которые выступили в качестве свидетелей на судебных заседаниях, утверждали, что Имамоглу никогда не делал никаких заявлений о членах ЦИК и самой ЦИК. В случае утверждения приговора мэр Стамбула, который является одним из возможных соперников турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в 2023 году, может лишиться своего поста из-за запрета на политическую деятельность в течение пяти лет.

Ближайшие президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в июне 2023 года. Летом 2022 года Эрдоган выдвинул свою кандидатуру от объединения «Альянс народа», в которое вошли ПСР и Партия националистического движения (ПНД).

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Варвара Кошечкина
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