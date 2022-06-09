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Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на выборах в Турции

Президент Турции Эрдоган заявил, что выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах

Фото: Depo Photos / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выдвинул свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Слова политика передает РИА Новости.

По информации агенства, ближайшие президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в июне 2023-го. Отмечается, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) сформировали «Альянс народа». Эрдоган выдвинулся от этого объединения.

«Я — кандидат "Альянса народа", выборы будут в июне следующего года. Бай Кемаль (глава основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглуприм. «Ленты.ру»), обнародуй свое имя. Давай!», — заявил президент Турции.

До этого лидер турецких националистов Девлет Бахчели уже сообщал, что действующий президент планирует выдвигаться на выборах от «Альянса народа». По его словам, никаких препятствий для переизбрания Эрдогана нет. Однако сам турецкий лидер не комментировал эту информацию.

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Виктория Кондратьева
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