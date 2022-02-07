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Эрдоган в третий раз станет кандидатом в президенты на выборах в Турции

Эрдоган станет кандидатом в президенты страны в 2023 году от «Альянса народа»

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в третий раз станет кандидатом в президенты Турции на выборах в июне 2023 года. Об этом сообщает газета Star со ссылкой на главу Партии Национального движения (ПНД) Девлета Бахчели.

Эрдоган будет представлять «Альянс народа» — объединение правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и ПНД. По словам Бахчели, никаких препятствий для переизбрания Эрдогана нет.

«Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что господин Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года, и "Альянс народа" также одержит новую победу. Мы сделаем все возможное, чтобы президент мог быть избран как минимум на три срока», — заявил глава ПНД.

Ранее стало известно, что турецкий лидер вместе с женой Эмине заразился коронавирусом. Эрдоган отметил, что заболевание протекает в легкой форме. Президент продолжит выполнять свои обязанности из дома.

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Анжелика Бережная
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