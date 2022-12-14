Глава МИД Белоруссии назвал приоритеты внешней политики страны

Глава МИД Белоруссии Алейник заявил, что приоритеты внешней политики страны неизменны

Сохранение независимости страны и увеличение благосостояния граждан — одни из приоритетов внешней политики Белоруссии, остающиеся неизменными, заявил новый глава министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Сергей Алейник. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приоритеты внешней политики Беларуси остаются неизменными. Главный ориентир — сохранение и укрепление нашего суверенитета, независимости, развитие экономического потенциала, повышение благосостояния наших граждан», — сказал Алейник.

Он также указал на необходимость противодействия санкциям, которые не должны сказываться на работе белорусских предприятий. Для этого следует продолжать переориентацию экспорта страны с западного и украинских рынков на альтернативные.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что МИД республики необходимо сократить число подразделений, занимающихся западными государствами и усилить дипломатические представительства в дружественных странах.

