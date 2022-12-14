Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:24, 14 декабря 2022Бывший СССР

Глава МИД Белоруссии назвал приоритеты внешней политики страны

Глава МИД Белоруссии Алейник заявил, что приоритеты внешней политики страны неизменны

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сохранение независимости страны и увеличение благосостояния граждан — одни из приоритетов внешней политики Белоруссии, остающиеся неизменными, заявил новый глава министерства иностранных дел (МИД) Белоруссии Сергей Алейник. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приоритеты внешней политики Беларуси остаются неизменными. Главный ориентир — сохранение и укрепление нашего суверенитета, независимости, развитие экономического потенциала, повышение благосостояния наших граждан», — сказал Алейник.

Он также указал на необходимость противодействия санкциям, которые не должны сказываться на работе белорусских предприятий. Для этого следует продолжать переориентацию экспорта страны с западного и украинских рынков на альтернативные.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что МИД республики необходимо сократить число подразделений, занимающихся западными государствами и усилить дипломатические представительства в дружественных странах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В МВД заявили о задержании причастных к гибели троих полицейских под Херсоном
Россиянина осудили на десять лет за убийство матери-пенсионерки из-за алкоголя
Волочкова сообщила о проблемах со здоровьем после падения с кастрюль
Россия выдала кредит Ирану впервые за тридцать лет
В Ленобласти катавшийся на ватрушке ребенок провалился в люк и попал на видео
Сергей Зверев оценил изменения во внешности покинувшей Россию Аллы Пугачевой
Жительница Братска рассказала о ситуации после отключения тепла в мороз
Министра иностранных дел Германии раскритиковали за заявление о Путине
14-летняя школьница погибла в московском метро
НАТО решила усилить ПВО из-за ударов России по Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.