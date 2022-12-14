Водитель рассказал о смертельном ДТП с Сергеем Пускепалисом

Водитель сказал, что «неделю был овощем» после ДТП с актером Сергеем Пускепалисом

Работавший на калужском предприятии водитель Георгий Августовский рассказал о смертельном ДТП с актером Сергеем Пускепалисом. Об этом сообщает MK.RU.

56-летний мужчина заявил, что после аварии он «неделю был овощем» и «мешком с костями», лечение продолжается до сих пор. Он признался, что не знает, как дальше жить, поскольку тот инцидент полностью изменил его жизнь. «Я потерял здоровье, работу. Когда теперь пойду работать и кем — не знаю. Только, может, сторожем», — предположил Августовский.

По его словам, родственники и близкие Пускепалиса не пытались с ним связаться. При этом мужчине звонил следователь, который сказал, что следствие продолжается.

«Писали, что у меня поломаны два ребра и рука, а у меня на сегодняшний день хотите, скажу, что вообще? Поломаны 15 ребер, лопатка, три дня назад только сняли с правой руки аппарат Илизарова, было сотрясение мозга. Впереди на голове лопнул нерв, правый глаз не закрывается, верхняя губа не поднимается, постоянно болит левая сторона головы из-за черепно-мозговой травмы», — поделился Августовский.

Он рассказал, что после смертельной аварии пересмотрел много фильмов с Пускепалисом и назвал того «хорошим, талантливым, добрым, честным».

56-летний артист погиб 20 сентября в аварии в Ярославской области: автомобиль Ford Transit, на котором ехал Пускепалис, врезался в грузовую машину, за рулем которой был Августовский. Артист направлялся из Ярославля в Москву и хотел перегнать купленный для Донбасса «броневик» — так он назвал списанную инкассаторскую машину.